Elizabeth vuelve a la universidad a los 70 años tras una vida dedicada a cuidar: «Nunca pensé que podría orlarme»

Durante diez años, la vida de Elizabeth transcurrió prácticamente entre las paredes de su casa. Su marido había sufrido un ictus y necesitaba atención permanente. Ella asumió sus cuidados y dejó de lado buena parte de su propia vida. "Estuve diez años sin salir de mi casa, solo para comprar", recuerda. Cuando podía ausentarse, era porque su hija Patricia acudía para echarle una mano.

Su esposo permanecía en cama y dependía de ella para prácticamente todo. A aquella responsabilidad se sumó después el cuidado de su madre, que entonces tenía 95 años. Durante un tiempo, Elizabeth tuvo dos personas dependientes a su cargo. "Cuando falleció mi marido me quedé como un poco que no sabía qué hacer. Hasta salir a la calle me parecía raro", relata.

Había vivido tantos años pendiente de las necesidades de los demás que recuperar una rutina propia tampoco resultó sencillo. Fue entonces cuando su hija volvió a intervenir. Le habló de unos cursos formativos dirigidos a personas mayores de 55 años y le planteó algo que Elizabeth ni siquiera había imaginado para sí misma: ir a la universidad.

Una universidad que parecía imposible

La primera reacción fue negarse. "Yo nunca había ido a universidades en mi vida", explica. Había dejado los estudios a los 14 años y desde entonces había trabajado. En su casa eran cinco hermanos y su madre había quedado viuda, por lo que incorporarse al mundo laboral no fue tanto una elección como una necesidad.

Su hija, sin embargo, no aceptó fácilmente aquella negativa. Hizo la matrícula, la pagó y prácticamente la colocó ante una decisión ya tomada. "Hasta el último día decía que no voy, que no voy, que no voy", recuerda Elizabeth. Finalmente se armó de valor, buscó a alguien que pudiera quedarse con su madre durante unas horas y salió hacia aquella primera clase.

El impacto inicial fue importante. "Estaba súper desubicada", admite. A su alrededor había compañeros que habían sido maestros, abogados, médicos o que contaban con estudios universitarios. Ella llegaba con otra historia: décadas de trabajo, cuidados familiares y una educación académica que había terminado en plena adolescencia.

Aquella sensación de estar fuera de lugar duró poco. Los compañeros que se sentaban junto a ella la acogieron desde el primer momento. Y también descubrió que aquellos cursos eran diferentes a la imagen que ella se había construido de la universidad. No había notas ni obligación de presentar trabajos, aunque quien quisiera podía participar en proyectos en grupo.

"Eso me encantó", reconoce.

Estudios Canarios y una nueva rutina

El primer programa que cursó fue Estudios Canarios, durante dos años. Las clases se convirtieron rápidamente en uno de los momentos más esperados de la semana. Cada lunes y miércoles abandonaba una casa que durante una década había sido prácticamente todo su mundo y pasaba la tarde aprendiendo y relacionándose con otras personas.

La propia organización universitaria facilitaba los desplazamientos. Elizabeth salía de casa sobre las 15:30 horas, llegaba hasta Las Arenas y allí tomaba una guagua que trasladaba a los alumnos hasta la universidad. Las clases comenzaban por la tarde, con un descanso entre sesiones, y al terminar el transporte volvía a dejarla en el mismo punto.

Puede parecer una rutina sencilla, pero para ella significaba mucho más. "Se me va toda la tarde de lunes y miércoles fuera de mi casa, a lo cual yo no estaba acostumbrada durante diez años", explica.

La universidad acabó siendo mucho más que un lugar donde escuchar a profesores. "Socializas con mucha gente, aprendes de todo el mundo", señala. A las clases se sumaron excursiones, comidas de Navidad, encuentros entre compañeros y viajes de final de curso. Una red social y personal que llegó después de años marcados por los cuidados y el aislamiento doméstico.

Un nuevo parón para cuidar a su madre

La vida volvió, sin embargo, a reclamarla en casa. La salud de su madre empeoró y Elizabeth interrumpió durante dos años su formación para atenderla. Su madre falleció finalmente a los 101 años.

Después de aquella pérdida decidió regresar. Esta vez ya no existían los mismos miedos de la primera matrícula. Volvió a las aulas y se apuntó a Peritaje, otro programa de dos años que recuerda con especial cariño. "Fue maravilloso, maravilloso. Hasta se me hizo corto", asegura.

Pero entre todos los recuerdos acumulados en esta etapa universitaria hay uno que sobresale: su primera orla.

Para una mujer que había abandonado los estudios a los 14 años y que jamás se había planteado pisar una universidad, ponerse ante una cámara para hacerse una fotografía académica tenía una carga emocional difícil de explicar.

"El primer día que me hice la foto para orlarme ni me lo creía", recuerda.

De aplaudir a su hija a recibir su aplauso

La emoción alcanzó su máximo durante el acto de graduación. Años antes, Elizabeth y su marido habían ocupado las gradas del Paraninfo para contemplar cómo su hija se orlaba. Dos décadas después, la escena se había invertido.

Esta vez era ella quien estaba abajo.

"Cuando miré hacia arriba y vi a mi hija de pie con mi nieta aplaudiéndome, ese día fue súper maravilloso", relata todavía emocionada.

En aquel momento recordó a su esposo y aquella primera ceremonia en la que ambos habían acompañado a su hija. Ahora era Patricia quien contemplaba desde las gradas cómo su madre culminaba una experiencia que ella misma había impulsado pese a las constantes negativas iniciales.

"Fue emocionante para mí ver a mi hija hace 20 años orlarse y ese día me estaba orlando yo. La que me estaba aplaudiendo era ella y mi nieta", cuenta.

Por eso, cuando habla de esta nueva etapa, Elizabeth vuelve una y otra vez a la persona que consiguió que diera el primer paso. "Le tengo que estar súper agradecida", afirma sobre su hija.

África, teatro y ganas de seguir

La historia no terminó con aquella orla. Elizabeth continúa estudiando. Este curso está inmersa en Estudios Africanos, una formación con la que asegura haber descubierto realidades que hasta ahora desconocía. "He aprendido muchísimo de todo lo que pasa en África", explica.

Además, ha incorporado una actividad que hace algunos años difícilmente habría imaginado: teatro. Acude a clases los viernes y reconoce que al principio también sintió nervios. Pero, como ocurrió con la universidad, la inseguridad inicial acabó desapareciendo.

Su profesor, Israel, ha contribuido, dice, a que los alumnos saquen "todo lo que uno lleva dentro": las ganas de expresarse, hablar y relacionarse. Incluso han participado en actuaciones durante ceremonias de graduación de otros compañeros.

Ahora Elizabeth se prepara para matricularse en el segundo curso de Estudios Africanos. Sigue teniendo proyectos, clases, compañeros y una agenda que contrasta radicalmente con aquella década en la que salir de casa era algo excepcional.

Por eso, cuando alguien de su edad duda si empezar a estudiar, probar una actividad o simplemente romper una rutina, su consejo es claro.

"Se lo recomiendo a todo el mundo. Te hace salir de casa, hablas de otros temas, aprendes", resume.

Después de comenzar a trabajar con 14 años, cuidar durante años de su esposo y acompañar a su madre hasta los 101, Elizabeth encontró a los 70 una oportunidad para dedicarse también tiempo a sí misma. Lo hizo entrando por primera vez en una universidad que durante gran parte de su vida había considerado ajena.

Hoy ya no lo es.

"Para mí ha sido una experiencia maravillosa", repite. Y aún le queda curso por delante.