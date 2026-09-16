De la rehabilitación a la competición: pacientes del Hospital Insular llevan a Gran Canaria a los primeros Juegos Deportivos Interhospitalarios

La Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria ha participado en los primeros Juegos Deportivos Interhospitalarios ActivaT, un encuentro celebrado en Barcelona entre el 8 y el 10 de septiembre que reunió a pacientes procedentes de nueve centros hospitalarios de toda España con el objetivo de promover el deporte adaptado como herramienta de recuperación e inclusión.

En representación del centro grancanario acudieron los pacientes Víctor Falcón, Juanjo Cabrera y Yurena Santiago, quienes participaron en más de una decena de actividades deportivas adaptadas junto a alrededor de medio centenar de participantes. Durante las jornadas estuvieron acompañados por la enfermera de la Unidad de Lesionados Medulares Ana Santana, además del presidente de la asociación La Vida Sigue en Positivo, Eduardo Martínez, y la entrenadora de tenis de mesa Auxi Domínguez.

Según destaca la Consejería de Sanidad, la participación en este tipo de iniciativas supone un complemento al tratamiento hospitalario, ya que el deporte adaptado favorece la recuperación física, la autonomía personal y la superación de las limitaciones derivadas de una lesión medular.

Estas jornadas, que ponen de relieve el deporte adaptado, están organizadas por el Hospital Guttmann de Barcelona / LP/DLP

Referente en humanización

La participación en estos juegos llega pocos meses después de que la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Insular recibiera la Certificación de Buenas Prácticas de Humanización en Lesión Medular del proyecto HU-CI y AENOR, convirtiéndose en la primera unidad de España en obtener esta acreditación con el nivel Excelente.

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La Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, en funcionamiento desde noviembre de 2000, atiende cada año a una media de 60 pacientes. Como unidad de referencia autonómica, presta asistencia especializada a personas con lesión medular aguda o con complicaciones derivadas de este tipo de lesiones, además de desarrollar programas de rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional y adaptación de ayudas técnicas.