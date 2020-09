El Teatro Consistorial de Gáldar acogió este miércoles la toma de posesión de doce nuevos agentes de la Policía Local como funcionarios en prácticas, una vez ha concluido el proceso selectivo de concurso-oposición correspondiente a la oferta pública de empleo del año 2019. El alcalde de la ciudad, Teodoro Sosa, presidió la toma de posesión ... The post Gáldar refuerza la seguridad ciudadana con la incorporación de 12 nuevos agentes a su Policía Local first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.