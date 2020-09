La Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Rafael Pérez, continúa implantando el método CES en las colonias de gatos asilvestrados que existen en el municipio. Este método, que se aplica con éxito en países de toda Europa y en grandes ciudades españolas, se basa en la Captura, Esterilización y Suelta de ... The post Bienestar Animal Gáldar evita la reproducción incontrolada de más de 200 gatos asilvestrados con la aplicación del método CES first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.