El Ayuntamiento de Gáldar celebrará este jueves, 24 de septiembre, a partir de las 19.30 horas, en el Teatro Consistorial, el Pleno de carácter ordinario correspondiente al mes de septiembre de 2020. En dicha sesión plenaria se debatirán, para su aprobación, las siguientes propuestas de acuerdo: 1. Aprobación, si procede, actas sesiones anteriores. 2. Expediente ... The post Convocado el Pleno ordinario del mes de septiembre del Ayuntamiento de Gáldar first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.