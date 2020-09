La Escuela Municipal de Música 'Pedro Espinosa' de Gáldar retoma a partir de este lunes, 21 de septiembre, la actividad lectiva en un curso que se verá, irremediablemente, marcado por la situación sanitaria y las medidas de prevención para garantizar la seguridad sanitaria de profesores y alumnado. Para ello, el concejal de Cultura, Julio Mateo, ... The post La Escuela de Música de Gáldar inicia un nuevo curso marcado por las medidas de prevención frente al covid-19 first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.