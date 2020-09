El Ayuntamiento de Gáldar ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio de licitación del proyecto de quinta fase de mejoras de la Zona Industrial de San Isidro El Viejo, con el objetivo de continuar avanzando en la mejora y finalización de la urbanización de esta zona industrial, que ha adquirido ... The post El Ayuntamiento de Gáldar licita las obras de la quinta fase de la zona industrial de San Isidro por 710.000 euros first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.