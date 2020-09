El pasado martes, 22 de septiembre, finalizó la acción formativa "Fuentes de financiación de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro" que se impartió en dos sesiones en formato online y en la que participaron alrededor de 15 asociaciones del municipio de Gáldar. Esta formación se centró en ofrecer a las asociaciones participantes las ... The post Participación Ciudadana Gáldar forma a los colectivos del municipio sobre las fuentes de financiación de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.