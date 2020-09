La escritora Julieta Martín Fuentes volverá de nuevo a reunir a las familias del Taller Infantil de Lectura Para Toda la Familia Guanartemes y Guayarminas de Gáldar en la Biblioteca municipal a través del Facebook de esta institución este miércoles 30 de septiembre a las 17.00 horas. La actividad se retransmitirá en directo, ya que ... The post La Biblioteca de Gáldar reanuda el Taller Infantil de Lectura Para Toda la Familia Guanartemes y Guayarminas de Gáldar este miércoles 30 de septiembre first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.