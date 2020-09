Este viernes ha fallecido a los 73 años de edad doña Antonia María Rodríguez Pérez, Pintadera de Oro de la Real Ciudad de Gáldar. Nacida el 13 de junio de 1947, 'Maruca', como siempre fue conocida cariñosamente por sus vecinos, contrajo matrimonio con Jacob Díaz Mendoza, con quien tuvo dos hijos. Sus primeros trabajos fueron ... The post Fallece Antonia María Rodríguez Pérez, Pintadera de Oro de la Real Ciudad de Gáldar first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.