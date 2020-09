Gáldar celebró este martes el acto institucional del Día de la Policía Local, reducido en esta edición a la celebración de la eucaristía en el Templo de Santiago debido a las restricciones de aforo para la celebración de eventos públicos, lo que impidió la celebración del acto de reconocimiento que habitualmente se celebra en el ... The post Gáldar renueva el voto del Capitán Quesada en el Día de la Policía Local first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.