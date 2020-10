El pasado domingo, 27 de septiembre, el alumnado del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo "Gáldar y el mar" finalizó su primer periodo de prácticas formativas como socorristas acuáticos, a través de las cuales han desarrollado su periodo de Obra y Servicio en las playas de Sardina, Los Dos Roques y El Agujero, ... The post El alumnado del PFAE "Gáldar y el mar" finaliza su primer periodo de prácticas de socorrismo acuático first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.