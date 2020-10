El Pleno del Ayuntamiento de Gáldar aprobó el pasado jueves por la unanimidad de todos sus grupos la concesión de la Medalla de Oro de la Real Ciudad de Gáldar al Grupo Folclórico 'Los Cebolleros', que el pasado 1 de septiembre cumplió sus bodas de oro al celebrar el 50 aniversario de su fundación. El ... The post "Los Cebolleros", Medalla de Oro de la Real Ciudad de Gáldar first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.