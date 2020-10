Con la misma ilusión de siempre, este lunes cinco de octubre comienza una nueva temporada de la Escuela Municipal de Ballet, dependiente de la Concejalía de Actividad Física, Deporte y Salud del Ayuntamiento de Gáldar. Este nuevo curso, marcado por las medidas de seguridad e higiene para prevenir el covid-19, se seguirá impartiendo en las ... The post Comienza un nuevo curso de la Escuela Municipal de Ballet de Gáldar first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.