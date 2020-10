La Oficina de Información Turística de Gáldar, ubicada en las Casas Consistoriales, ha recibido el distintivo 'Preparados para la COVID-19', otorgado por la Secretaría de Estado de Turismo a través del proyecto SICTED, que garantiza el estricto cumplimiento de las guías de Buenas Prácticas Avanzadas y la prestación de un servicio con total seguridad y control para ... The post La Oficina de Información Turística de Gáldar recibe el distintivo de 'destino seguro' frente al covid-19 first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.