El Ayuntamiento de Gáldar ha concluido la mañana de este lunes el traslado de dos de las troneras que forman parte del conjunto de la Tronera del Reparto General, en la calle Drago, para reubicarlas en la misma parcela originaria con un retranqueo de unos metros, permitiendo con su traslado íntegro la construcción de aceras ... The post El Ayuntamiento de Gáldar concluye con éxito el traslado de las troneras de la calle Drago first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.