El Ayuntamiento de Gáldar, tras la publicación en el BOC de la Resolución de 2 de octubre de 2020, por la que el Gobierno de Canarias aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha actualizado también algunas medidas del plan de contención ... The post El Ayuntamiento de Gáldar reabre los parques infantiles y canchas deportivas first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.