El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, acompañado del concejal de Cultura, Julio Mateo, firmó este martes un convenio de cesión junto a Isidro González Mendoza, mediante el que los familiares de María de las Nieves Mendoza Pérez ceden al consistorio el telar de la que fuera la última artesana tejedora de Gran Canaria.