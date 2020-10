Presentada la World Cup Gran Canaria Frontón King, la prueba de bodyboard profesional con más prestigio del Bodyboarding World Tour, en la ola de El Frontón, en el municipio grancanario de Gáldar. Precisamente este enclave albergará del 17 al 31 de octubre la prueba referente del bodyboard internacional en formato de copa del mundo. Con ... The post El Frontón King más seguro first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.