El Cabildo de Gran Canaria invertirá 10 millones en la ampliación y modernización de la depuradora de Guía-Gáldar en Bocabarranco, que reducirá los olores y contará con el primer tanque de tormenta de la Isla para recoger excesos puntuales de caudal y evitar vertidos gracias a un proyecto cuya licitación se publicará este viernes en ...