A partir del próximo sábado, 17 de octubre, los accesos a la zona de El Frontón, tanto desde El Agujero como desde Caleta de Arriba, a través del Paseo de La Guancha, quedarán cerrados al público mientras se desarrolle el campeonato del mundo de bodyboard 2020. Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta el ...