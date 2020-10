La Concejalía de Cementerio del Ayuntamiento de Gáldar y la empresa municipal Galobra, encargada de la gestión del cementerio municipal de San Isidro, que dirigen Pilar Mendoza e Idaira Mateos, respectivamente, han informado de la ampliación de horarios con motivo de la festividad de los Fieles Difuntos, que tendrá lugar a partir del 19 de ... The post El Ayuntamiento de Gáldar amplía los horarios del cementerio por el Día de los Difuntos para garantizar las visitas escalonadas first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.