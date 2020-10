La World Cup Gran Canaria Frontón King ha arrancado con el mejor espectáculo de bodyboard del mundo y las primeras 16 mangas de categoría open y 3 en categoría femenina. Con las condiciones óptimas para la práctica deportiva y un cielo azul de verano en pleno mes de octubre, 'La Bestia' ha vuelto a rugir ... The post Las primeras olas ya rompen en El Frontón first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.