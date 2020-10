Este jueves 22 de octubre, a las 18.00 horas, en la Sala Infantil de la Biblioteca Municipal de Gáldar, tendrá lugar una sesión de cuentos muy especial dedicado al Día de la Bibliotecas que se celebra el próximo 24 de octubre, a cargo del grupo "Cuentos Llenos de luna" con las narradoras Pilar Hidalgo y ... The post Cuentos en la Biblioteca de Gáldar first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.