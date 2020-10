Con motivo de la celebración del Día de las Bibliotecas, que se conmemora cada año el 24 de octubre, la Concejalía de Educación, Biblioteca y Archivo del Ayuntamiento de Gáldar instalará este viernes 23 de octubre, entre las 9.00 y las 14.00 horas, un expositor con cerca de 400 libros del escritor Benito Pérez Galdós, ... The post La Biblioteca Municipal de Gáldar obsequia este viernes libros de Galdós en el centenario de su muerte first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.