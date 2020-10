Setenta y seis años después de que la escribiera Pedro Lezcano, la obra de teatro "Desconfianza" será representada, por primera vez en un teatro, este viernes en el Teatro Consistorial de Gáldar. En base al proyecto de Miguel Afonso productor de Folk Canarias, y con motivo del Memorial Escritor Pedro Lezcano. Los personajes de esta ... The post Gáldar acoge este viernes la representación de "Desconfianza", obra de Pedro Lezcano estrenada por primera vez en un Teatro first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.