La Concejalía para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Gáldar ha elaborado el proyecto titulado "Gáldar con las empresarias" para cuya puesta en marcha ha recibido una subvención de la Consejería de Igualdad, Diversidad y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria. Esta iniciativa se llevará a cabo hasta el próximo 31 de ...