El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, ha convocado para este jueves 29 de octubre, a las 19.30 horas, el Pleno de carácter ordinario correspondiente al mes de octubre, en cuyo Orden del Día han sido incluidos los siguientes asuntos: 1. Aprobación, si procede, acta sesión anterior. 2. Moción del grupo político PSOE sobre la puesta ... The post Convocado el Pleno Ordinario de este mes de octubre first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.