El Festival Musical Agáldar, que cada año celebra el Ayuntamiento de Gáldar en el mes de octubre en homenaje a las tradiciones y costumbres de este municipio, cumple su octavo aniversario y pese a las restricciones marcadas por la actual situación sanitaria, la Concejalía de Cultura y Fiestas no ha querido dejar pasar esta oportunidad ... The post Agáldar llega este año en formato virtual con un guiño al Camino de Santiago "Entre Volcanes" de Gran Canaria first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.