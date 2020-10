El Pleno del Ayuntamiento de Gáldar aprobó este jueves una moción institucional en defensa del sector agrícola y en apoyo de las organizaciones y asociaciones agrarias para que no se reduzca el 3,9% de los fondos previstos para los programas de financiación del POSEI, para todas las Regiones Ultraperiféricas, ya que constituyen el principal instrumento ... The post Gáldar muestra su apoyo institucional al sector agrícola y reclama que no se reduzcan los fondos del POSEI first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.