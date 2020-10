Ante la creciente demanda de atención presencial y dada las medidas impuestas por la actual crisis sanitaria del COVID 19, la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gáldar informa de la puesta en marcha de un servicio de cita previa de atención a la ciudadanía, con el fin de evitar aglomeraciones en el exterior ... The post Servicios Sociales implanta el sistema de cita previa para mejorar la atención a la ciudadanía first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.