Las marcas de Ogadenia Díaz y Lucas Balboa de Moda Cálida demostraron anoche su capacidad adaptación a los nuevos tiempos y también de innovación en un desfile conjunto en el que agradecieron al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento su continuo apoyo al sector textil con unos reconocimientos que fueron recogidos por el consejero ... The post Las Marcas Ogadenia Díaz y Lucas Balboa exhiben en Gáldar su capacidad de adaptación e innovación en un desfile conjunto first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.