El Ayuntamiento de Gáldar está llevando a cabo la remodelación y mejora del edificio donde se encontraba ubicado el antiguo conservatorio de música, en la calle Faycán Guanache, para albergar, tras la conclusión de las obras, los despachos de los grupos políticos y de los sindicatos con representación en el Ayuntamiento. Las obras han consistido ... The post El Ayuntamiento de Gáldar remodela el antiguo conservatorio para albergar la sede de los grupos políticos y sindicatos. first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.