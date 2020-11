Este viernes, 6 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, la Concejalía de Participación Ciudadana, Asociaciones de Vecinos y Barrios del Ayuntamiento de Gáldar rendirá un homenaje a un grupo de 17 personas que a propuesta de las diferentes asociaciones de vecinos han contribuido al desarrollo y bienestar de cada uno de los barrios ... The post El Ayuntamiento de Gáldar brinda un reconocimiento a representantes del movimiento vecinal con motivo de la Semana de la Democracia Local first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.