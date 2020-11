La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Gáldar ha convocado el concurso de redacción dedicado a conmemorar el Día Universal del Niño/a dirigido al alumnado de Primaria, y en esta edición con el tema "Mis vivencias durante el confinamiento". Los trabajos podrán ser presentados antes del 13 de noviembre, al correo electrónico: educacion@galdar.es, o en las oficinas ... The post Educación convoca el concurso de redacción "Mis vivencias durante el confinamiento" para conmemorar el Día Universal del Niño first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.