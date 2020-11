La Concejalía de Actividad Física, Deporte y Salud informa que ya han sido instaladas las protecciones de seguridad en las columnas de la cancha deportiva de San Isidro. Estas protecciones, que ya han sido colocadas en las canchas de Marmolejos y Barrial, complementan las obras de instalación del techado así como la sustitución del pavimento ... The post Deportes Gáldar lleva a cabo la instalación de protecciones en la cancha deportiva de San Isidro. first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.