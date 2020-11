El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gáldar, Heriberto Reyes, ha confirmado que este martes arrancan las obras de asfaltado de las calles Drago, Magistral Alonso Vega y Margarita Fernández, como último paso para la conclusión del proyecto de mejora de estas vías incluido en las subvenciones de Zonas Comerciales Abiertas que financia el Cabildo ... The post Este martes comienzan las obras de asfaltado en Drago, Margarita Fernández y Magistral Alonso Vega dentro de ZCA first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.