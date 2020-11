El pasado 23 de octubre se celebró la tradicional entrega de cinturones negros en el Gimnasio Municipal Kim Gáldar. Este año se presentó al examen el mayor número de jóvenes de la zona en la historia del club. Kim Gáldar es la primera escuela de alto rendimiento en el noroeste y la escuela ha contribuido ... The post Entrega de nuevos cinturones negros en el Gimnasio Municipal Kim Gáldar con récord de aspirantes juveniles first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.