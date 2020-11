El Ayuntamiento de Gáldar ha sacado a licitación el "Proyecto de mejora de las calles Antonio Padrón y Científico Roberto Moreno y acondicionamiento de la Glorieta del Pintor Antonio Padrón", incluido en el programa "Potenciación de la red insular de zonas comerciales abiertas y áreas industriales de la isla de Gran Canaria 2020" que financia ... The post A licitación las obras de mejora de la Glorieta Pintor Antonio Padrón incluidas en el proyecto de ZCA first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.