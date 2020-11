El próximo viernes 20 de noviembre, a las 17.30 horas, en la Sala Infantil de la Biblioteca Municipal de Gáldar, tendrá lugar una sesión de cuentos muy especial con la narradora Andrea Farah y su propuesta titulada "Buscando el Latido". En su sesión, Andrea Farah utilizará sombras chinas, música y teatro con objetos "para mostrar ... The post La Biblioteca Municipal de Gáldar invita al público infantil a disfrutar del cuentacuentos de Andrea Farah first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.