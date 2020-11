La Concejalía para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Gáldar que dirige Ana Teresa Mendoza Jiménez ha hecho público el programa de actos diseñado para conmemorar el próximo 25 de noviembre el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, poniendo este año el foco de atención en denunciar la práctica de ... The post Igualdad Gáldar conmemora el 25N, Día contra la Violencia hacia las mujeres first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.