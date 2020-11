El Ayuntamiento de Gáldar aprobó este jueves en pleno el Presupuesto Municipal para el próximo año 2021, aprobando un capítulo de ingresos de 30.407.000 euros y 26.246.000 euros de gastos, lo que supone un superávit de más de 4 millones de euros. La concejala de Hacienda, Valeria Guerra, explicó que a pesar de la reducción ... The post Gáldar aprueba los Presupuestos de 2021 con más de 20 millones de euros de inversión directa al ciudadano first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.