Este lunes 23 de noviembre se inician los trabajos de urbanización del entorno del yacimiento de La Guancha. Esta primera fase contempla las obras de culminación del Plan Parcial El Agujero al objeto de comunicar la rambla urbana con la conocida zona de El Frontón, mejorando la superficie rodada del camino que discurre en paralelo ...