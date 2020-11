El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, el concejal de Cultura y Fiestas, Julio Mateo Castillo y el cura párroco de la Iglesia de Santiago, Manuel Reyes, presentaron este viernes a los vecinos del municipio, a través de los medios de comunicación, la programación diseñada por el consistorio para celebrar estas Fiestas de Navidad y Reyes, ... The post Gáldar mantendrá la ilusión de la Navidad con una programación especial para todos los vecinos del municipio first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.