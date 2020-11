El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos la propuesta del grupo de gobierno municipal (BNR-NC) de designar como Juez de Paz a partir del 1 de enero del próximo año al galdense Sebastián Santana Pérez, sustituyendo en este cargo a Pascual Ruiz Quesada a quien el pleno agradeció y reconoció ... The post El Ayuntamiento de Gáldar propone a Sebastián Santana Pérez como nuevo Juez de Paz first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.