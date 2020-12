El belenista Vicente Antonio Díaz Melián se ha encargado un nuevo año de la elaboración del Belén Municipal de la emisora municipal Radio Gáldar, inaugurado esta misma semana con la presencia del alcalde de la ciudad, Teodoro Sosa, el concejal de Cultura, Julio Mateo y el concejal de Comunicación, Ulises Miranda. Un Nacimiento que contó ... The post Radio Gáldar invita un nuevo año a visitar su Belén Municipal obra de Vicente Diaz first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.