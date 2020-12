El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, ha mantenido una reunión con el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, quien le ha confirmado en esta su primera visita al municipio como director del SCS, la remodelación y ampliación del Centro de Salud de Gáldar con una inversión prevista de 1.645.000 euros, dando respuesta con ... The post Conrado Domínguez confirma al Alcalde de Gáldar la ampliación y remodelación del Centro de Salud del municipio first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.