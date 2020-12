La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Gáldar participa un año más en "Rumbo" la Feria Insular de la Juventud de Gran Canaria, organizada por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria. La Feria va dirigida a jóvenes estudiantes de centros educativos de Gran Canaria y otros jóvenes participantes, de manera ... The post Juventud Gáldar presente en la Feria "Rumbo" first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.