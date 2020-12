El Pleno del Ayuntamiento de Gáldar ha decidido hoy, por unanimidad de todos los grupos políticos, dejar sobre la mesa la propuesta del rescate del servicio del agua, ya que como informó el alcalde, Teodoro Sosa, diez minutos antes de dar comienzo la sesión plenaria, la empresa adjudicataria Aqualia ha trasladado una nueva propuesta de ... The post El Pleno deja sobre la mesa el rescate del servicio del agua hasta estudiar una nueva propuesta de acuerdo de Aqualia first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.