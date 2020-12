El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, acompañado por el concejal de Urbanismo, Heriberto Reyes, visitó este viernes las oras de reasfaltado y mejora del firme que han comenzado en diferentes zonas del municipio y que se incluyen en el Plan de Inversiones de reactivación económica en la crisis sanitaria del covid19 que financia el Cabildo, ... The post Comienzan en Gáldar las obras de reasfaltado incluidas en el Plan de reactivación económica del Cabildo first appeared on Ayuntamiento de Gáldar.